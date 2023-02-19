Ондуа — о Кристиане Атсу: говорили, что он был добрый, открытый и позитивный парень

Камерунский полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа прокомментировал новость о смерти нападающего «Хатайспора» Кристиана Атсу после землетрясения в Турции. Тело ганского футболиста нашли на 12-й день после катастрофы.
«Кристиан Атсу – ещё одна потеря для футбольного мира из-за страшного землетрясения в Турции. Я не знал Кристиана лично, но один из партнёров по сборной Камеруна играл с ним за клуб и говорил, что это был добрый, открытый и позитивный парень. К сожалению, был. Покойся с миром. А вы, друзья, берегите себя!», — написал Ондуа в своём телеграм-канале.
Кристиан Атсу, по сообщениям представителей турецкого клуба, накануне трагедии был готов вылететь из страны в поисках новой команды. Однако ганец отличился в последней игре и решил перенести перелёт во Францию на следующий день, который и стал роковым.
- 19 февраля 2023
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