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Винисиус отреагировал на оскорбление со стороны болельщика

Винисиус отреагировал на оскорбление со стороны болельщика
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на оскорбление со стороны болельщика.

«Оскорбления продолжаются, но танцы — тоже. Увидимся в Ливерпуле. Вперёд, Мадрид!», — написал игрок в «твиттере».

Болельщик назвал Винисиуса «сыном проститутки» перед матчем «Осасуна» — «Реал». Эпизод произошёл во время минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Турции и Сирии.

Винисиус часто подвергается оскорблениям в нынешнем сезоне, в том числе на почве расизма. В матче с «Осасуной» мадридский «Реал» победил со счётом 2:0, а Винисиус отметился голевой передачей на Федерико Вальверде.

21 февраля «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнётся в 23:00 мск.

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