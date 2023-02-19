Винисиус отреагировал на оскорбление со стороны болельщика
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на оскорбление со стороны болельщика.
«Оскорбления продолжаются, но танцы — тоже. Увидимся в Ливерпуле. Вперёд, Мадрид!», — написал игрок в «твиттере».
Болельщик назвал Винисиуса «сыном проститутки» перед матчем «Осасуна» — «Реал». Эпизод произошёл во время минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Турции и Сирии.
Винисиус часто подвергается оскорблениям в нынешнем сезоне, в том числе на почве расизма. В матче с «Осасуной» мадридский «Реал» победил со счётом 2:0, а Винисиус отметился голевой передачей на Федерико Вальверде.
21 февраля «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнётся в 23:00 мск.
Новость по темеБолельщик оскорбил Винисиуса во время минуты молчания
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