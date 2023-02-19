Киммих: «Бавария» была в меньшинстве, но мы не заслуживали 0 очков в игре с «Боруссией» М

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался после поражения команды от мёнхенгладбахской «Боруссии» (2:3) в матче 21-го тура чемпионата Германии. Действующий чемпион играл в меньшинстве с 8-й минуты после удаления Део Юпамекано.

«Хотя нас было десять человек, у нас был один или два шанса. Не думаю, что мы должны были вернуться домой с нулем очков. Мы держались неплохо, это был равный матч», — приводит слова Киммиха пресс-служба «Баварии» на официальном сайте.

«Бавария» в 21 матче Бундеслиги набрала 43 очка и занимает в турнирной таблице первое место. На втором месте расположился «Унион», набравший в 20 встречах 42 очка. В тройку также входит дортмундская «Боруссия» — 40 очков в 20 матчах.