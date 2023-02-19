Руслан Нигматуллин: € 12 млн за Алексея Миранчука – нормальная цена

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на информацию, что «Торино» может выкупить права на российского полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты» за € 12 млн. Сейчас футболист выступает в туринском клубе по арендному соглашению.
«€ 12 млн за Миранчука – нормальная цена. Получается, что он чуть подешевел. Его из «Локомотива» продали за € 14,5 млн. В «Аталанте» был неоднозначный период, Алексей не имел постоянного места в стартовом составе. Отрадно, что он пользуется спросом», – приводит слова Нигматуллина Metaratings.
Ранее сообщалось, что «Торино» начал переговоры о выкупе прав на Алексея Миранчука у «Аталанты». Сумма сделки по 27-летнему полузащитнику может составить € 12 млн. В текущем сезоне итальянской Серии А Миранчук провёл 16 матчей, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.
- 19 февраля 2023
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