Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета потроллил судью, который остановил атаку «Арсенала». Фото

Микель Артета потроллил судью, который остановил атаку «Арсенала». Фото
Комментарии

Вчера, 18 февраля, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме прошёл матч 24-го тура английской Премьер-лиги. Играли местная «Астон Вилла» и лондонский «Арсенал». Финальный свисток Саймона Хупера зафиксировал победу гостевой команды со счётом 4:2.

В одном из момент Хупер попросил «Арсенал», который уже вёл атаку, разыграть эпизод заново. Это решение не понравилось главному тренеру «канониров» Микелю Артету, который передразнил судью.

«Арсенал» в 23 матчах чемпионата Англии набрал 54 очка и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущего вторым «Манчестер Сити» на два очка. В следующем туре лондонская команда сыграет с «Лестером».

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала». Видеоролик:

Новость по теме
«Мы доминировали в матче». Артета — о победе «Арсенала» над «Астон Виллой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023