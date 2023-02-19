Микель Артета потроллил судью, который остановил атаку «Арсенала». Фото
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Вчера, 18 февраля, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме прошёл матч 24-го тура английской Премьер-лиги. Играли местная «Астон Вилла» и лондонский «Арсенал». Финальный свисток Саймона Хупера зафиксировал победу гостевой команды со счётом 4:2.
В одном из момент Хупер попросил «Арсенал», который уже вёл атаку, разыграть эпизод заново. Это решение не понравилось главному тренеру «канониров» Микелю Артету, который передразнил судью.
«Арсенал» в 23 матчах чемпионата Англии набрал 54 очка и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущего вторым «Манчестер Сити» на два очка. В следующем туре лондонская команда сыграет с «Лестером».
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