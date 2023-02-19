Ким Чен Ын посетил футбольный матч вместе с дочерью
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил футбольный матч вместе с дочерью, сообщает Sky Sports.
Матч состоялся в честь Ким Чен Ира, покойного отца Ким Чен Ына. В честь дня рождения бывшего лидера КНДР утверждён праздник «День сияющей звезды», который отмечается 16 февраля. Северокорейские СМИ отметили, что присутствие Ким Чен Ына и его дочери Ким Чжу Э, которой, предположительно, около 10 лет, добавило матчу «радость и волнение».
Ранее, 9 февраля, Ким Чжу Э посетила парад в честь 75-летия армии КНДР, где Ким Чен Ын представил твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету. Сообщается, что это уже шестое появление девочки на публике, и что она может стать преемницей Ким Чен Ына в будущем.
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