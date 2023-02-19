19-летний российский защитник близок к продлению контракта с «Вильярреалом» до 2026 года

Российский центральный защитник Антон Ефремов близок к продлению соглашения с «Вильярреалом» до 2026 года. Об этом сообщает в своём «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры Ефремова с клубом находятся на финальной стадии. Соглашение будет предусматривать возможность продления контракта дополнительно на один сезон.

Ефремов находится в структуре «Вильярреал» с 2019 года. Сезон-2020/2021 игрок провёл в составе «Чертаново». В ноябре 2022 года Антон дебютировал за молодёжную сборную России. Портал Transfermarkt оценивает российского защитника в € 150 тыс.

В нынешнем сезоне «Вильярреал» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Команда набрала 31 очко в 22 матчах сезона.