Рой Кин попросил у тен Хага билеты на финал Кубка лиги. Тренер отреагировал

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин попросил у главного тренера команды Эрика тен Хага билеты на матч финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом». Об этом сообщает The Sun.

Кин спросил у тен Хага, нет ли у клуба двух свободных билетов на игру. Тренер ответил, что возможность получить их имеется, и он без проблем готов помочь бывшему игроку.

Рой Кин выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2005 год. В 1999 году полузащитник выиграл в составе манкунианцев Лигу чемпионов. Также футболист семь раз становился чемпионом Англии.

Матч с «Ньюкаслом» состоится 26 февраля и начнётся в 19:30 мск. В полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест», а «Ньюкасл» оказался сильнее «Саутгемптона».