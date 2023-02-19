Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» хочет приобрести Коваленко, если Кузяев не продлит контракт с клубом

«Зенит» хочет приобрести Коваленко, если Кузяев не продлит контракт с клубом
Аудио-версия:
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» рассматривает полузащитника «Сочи» Александра Коваленко, который выступает на правах аренды за самарские «Крылья Советов», в качестве возможной замены Далеру Кузяеву. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Коваленко — один из кандидатов «Зенита» на усиление, если Далер решит не продлевать контракт», — отметил источник «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что Далер Кузяев приостановил переговоры о новом контракте с «Зенитом» из-за желания уехать в Европу. Приоритетом игрока являются чемпионаты топ-5. В текущем сезоне 30-летний Кузяев провёл 20 матчей во всех турнирах, забив пять голов и оформив пять результативных передач.

На счету Коваленко в текущем сезоне 20 матчей за «Крылья Советов», два забитых мяча и три голевые передачи.

Новость по теме
Семак: Кузяев хочет попробовать себя в Европе, но он не отказывался продлевать контракт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023