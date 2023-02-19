«Зенит» хочет приобрести Коваленко, если Кузяев не продлит контракт с клубом

Санкт-петербургский «Зенит» рассматривает полузащитника «Сочи» Александра Коваленко, который выступает на правах аренды за самарские «Крылья Советов», в качестве возможной замены Далеру Кузяеву. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Коваленко — один из кандидатов «Зенита» на усиление, если Далер решит не продлевать контракт», — отметил источник «Чемпионата».
Ранее сообщалось, что Далер Кузяев приостановил переговоры о новом контракте с «Зенитом» из-за желания уехать в Европу. Приоритетом игрока являются чемпионаты топ-5. В текущем сезоне 30-летний Кузяев провёл 20 матчей во всех турнирах, забив пять голов и оформив пять результативных передач.
На счету Коваленко в текущем сезоне 20 матчей за «Крылья Советов», два забитых мяча и три голевые передачи.
- 19 февраля 2023
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