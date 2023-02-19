Владимир Гранат: самый громкий трансфер зимы — переход Артёма Дзюбы в «Локомотив»
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат назвал переход нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив» самым громким трансфером зимы в Российской Премьер-Лиге.
«Не скажу, что кто-то из клубов РПЛ удивил или разочаровал работой на трансферном рынке зимой. В нынешней ситуации большое затишье у многих клубов: выбор не такой большой, как хотелось бы. Самый громкий трансфер зимы — это переход Дзюбы в «Локомотив». Я считаю, что Дзюба должен помочь «Локомотиву». Артём должен быть лидером команды, в такой тяжёлой ситуации», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Дзюба подписал контракт с «Локомотивом», будучи свободным агентом. Футболиста представили в качестве игрока железнодорожников 8 февраля.
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