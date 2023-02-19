Романо: Месси ведёт переговоры только с «ПСЖ». Предложений от «Барселоны» нет
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси ведёт переговоры о новом контракте лишь с французским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Я не уверен, что ситуация изменилась. Месси сейчас ведёт переговоры только с «ПСЖ», у них была встреча с его отцом Хорхе, и он также подтвердил, что на данный момент у него нет предложений от «Барселоны». Это была просто вводная встреча с «ПСЖ» — в ближайшие недели последуют другие, чтобы принять решение о деталях нового контракта, включая зарплату, продолжительность сделки и многое другое. Сейчас это ранние стадии», — приводит слова Романо Caught Offside.
Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.
Удивительная история дружбы Месси и Агуэро. Видеоролик:
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