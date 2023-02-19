Главный арбитр матча «Боруссия» М — «Бавария» прокомментировал конфликт с Нагельсманом
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Тобиас Вельц, работавший главном арбитром на матче 21-го тура Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария» прокомментировал конфликт с главным тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманом.
«Мы общались один на один в раздевалке. Никаких оскорблений не было. Для меня всё прошло нормально. В следующий раз мы без проблем пожмём друг другу руки», — приводит слова арбитра Sport1.
Нагельсман остался недоволен решением судей удалить с поля защитника «Баварии» Дайо Юпамекано на восьмой минуте матча. «Бавария» пропустила гол спустя пять минут после красной карточки и в итоге уступила со счётом 2:3. 26 февраля мюнхенцы сыграют с «Унионом», который может выйти на первую строчку турнирной таблицы в случае победы в сегодняшнем матче с «Шальке».
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