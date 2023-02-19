Месси, Неймар и Мбаппе — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Лиллем»

Сегодня, 19 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Франции, в котором сыграют «ПСЖ» и «Лилль». Игра пройдёт на домашнем стадионе парижан «Парк де Пренс». Главный арбитр матча Вилли Делажо даст стартовый свисток в 15:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«ПСЖ»: Доннарумма, Кимпембе, Рамос, Мендеш, Пембеле, Вератти, Руис, Витинья, Мбаппе, Неймар, Месси

«Лилль»: Шевалье, Диало, Фонте, Дьякате, Бамба, Андре, Давид, Кабелья, Анхель Гомес, Веа, Андре Гомес

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» находится на первом месте, набрав 54 очка в 23 матчах. «Лилль» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, отставая от «ПСЖ» на 13 очков. Ранее команды встречались в рамках седьмого тура первенства. Тогда «ПСЖ» одержал победу со счётом 7:1.