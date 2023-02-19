Сёмин предположил, что в России нет футболиста сильнее Головина на данный момент

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил выступления российского полузащитника «Монако» Александра Головина во французском клубе.

«Саша очень хорошо выступает во Франции. За последний год он добился серьезного прогресса, окреп. Сейчас это ведущий игрок хорошей европейском команды. Головин — лидер «Монако», ключевая фигура. Наверное, сильнее Головина на данный момент в России футболиста нет.



Пора ли ему переходить в топ-клуб? Это знает только сам Саша. А чем «Монако» не топ-клуб? Очень приличная команда, регулярно играет в еврокубках, входит в тройку французского чемпионата. Главное, что там Головин играет и в него верят», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Головин в текущем сезоне провёл 32 матча во всех турнирах, забил пять мячей и оформил шесть голевых передач.