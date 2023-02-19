Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Шмаров высказался об отсутствии Квинси Промеса на сборах «Спартака»

Валерий Шмаров высказался об отсутствии Квинси Промеса на сборах «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров высказался об подготовке форварда красно-белых Квинси Промеса ко второй части сезона-2022/2023 отдельно от основной команды.

«Хотя Промес готовится индивидуально к возобновлению сезона, думаю, у него присутствуют тренировки с какой-то командой — к примеру, с молодёжкой. Физическую форму ведь набрать не проблема. Есть проблемы игровых связей и игрового тонуса. Сможет ли он набрать форму в этих компонентах – это вопрос.

Всё это нарабатывается в игровых упражнениях и товарищеских матчах. Тренировки даже с молодёжной командой принесут намного больше пользы, чем индивидуальные занятия», – приводит слова Шмарова Metaratings.

Клуб удовлетворил просьбу Промеса о том, чтобы пропустить сборы по личным причинам.

«Спартак» в порядке даже без Промеса! Как такое возможно? «Спартак» в порядке даже без Промеса! Как такое возможно?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023