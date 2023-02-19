Валерий Шмаров высказался об отсутствии Квинси Промеса на сборах «Спартака»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров высказался об подготовке форварда красно-белых Квинси Промеса ко второй части сезона-2022/2023 отдельно от основной команды.

«Хотя Промес готовится индивидуально к возобновлению сезона, думаю, у него присутствуют тренировки с какой-то командой — к примеру, с молодёжкой. Физическую форму ведь набрать не проблема. Есть проблемы игровых связей и игрового тонуса. Сможет ли он набрать форму в этих компонентах – это вопрос.



Всё это нарабатывается в игровых упражнениях и товарищеских матчах. Тренировки даже с молодёжной командой принесут намного больше пользы, чем индивидуальные занятия», – приводит слова Шмарова Metaratings.

Клуб удовлетворил просьбу Промеса о том, чтобы пропустить сборы по личным причинам.