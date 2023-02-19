«Наполи» не продаст Кварацхелию дешевле € 100 млн. Его купили за € 10 млн менее года назад
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«Наполи» установил ценник за грузинского нападающего Хвичу Кварацхелию, которым интересуется мадридский «Реал». Итальянский клуб расстанется с 22-летним игроком, если получит предложения выше € 100 млн. Об этом сообщает AS.
Хвича Кварацхелия стал игроком «Наполи» летом 2022 года, перейдя из батумского «Динамо» за € 10 млн. В нынешнем сезоне на счету нападающего 12 голов и 14 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах. Соглашение между Кварацхелией и «Наполи» истекает летом 2027 года.
«Наполи» набрал 62 очка в 23 матчах чемпионата Италии и занимает в турнирной таблице первое место. У идущего вторым «Интера» на 15 очков меньше.
Фанаты «Наполи» заблокировали проезд президенту клуба. Видеоролик:
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