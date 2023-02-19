Осимхен забил 100 голов в карьере на 13 матчей быстрее, чем Месси, и на 104 — чем Роналду

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен стал автором гола в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:0). Для нигерийского футболиста это был 100-й гол в карьере. Для достижения подобной отметки Виктору понадобилось 197 матчей.
Отметим, что аргентинец Лионель Месси забил свои первые 100 голов за 210 матчей, а португалец Криштиану Роналду — за 301.
24-летний Осимхен стал игроком «Наполи» в 2020 году, перейдя из «Лилля» за € 75 млн. В 23 матчах нынешнего сезона Виктор забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году. Ранее появилась информация, что «Наполи» хочет подписать с Осимхеном новый контракт, повысив ему зарплату.
Осимхен извинился перед болельщицей, в которую попал мячом. Видеоролик:
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