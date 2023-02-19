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Мане приступил к тренировкам с командой через три месяца после травмы

Мане приступил к тренировкам с командой через три месяца после травмы
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане приступил к групповым тренировкам с командой через три месяца после травмы малоберцовой кости.

«Ощущения просто фантастические», — приводит слова Мане официальный «твиттер» клуба.

Если график восстановления Мане будет идти по плану, то он сможет принять участие в ответной встрече Лиги чемпионов с «ПСЖ», которая состоится 8 марта. Напомним, первый матч, проходивший в Париже, завершился минимальной победой мюнхенского клуба — 1:0.

Мане получил травму в середине ноября в матче Бундеслиги с «Вердером», после чего перенёс операцию и пропустил выступление Сенегала на чемпионате мира в Катаре. Игрок перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года в качестве свободного агента.

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