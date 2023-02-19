Осинькин рассказал, что «Крылья» работают над подписанием контракта с Зуевым

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о процессе подписания контракта полузащитника Александра Зуева с самарским клубом. Последним клубом Зуева были подмосковные «Химки».



«Идёт процесс подписания контракта с Александром Зуевым. Надеемся, он финишируется и всё будет хорошо. Совет директоров должен утвердить или заявить футболиста — на таких этапах мы сейчас находимся. Что касается моего отношения как главного тренера, то я дал своё добро.



Мы на него полностью рассчитываем, как и на любого игрока нашей команды. В «Химках» Зуев провёл полсезона, но до этого был игроком «Рубина» и «Ростова» — это крепкие и сильные коллективы, где у него было достаточно игрового времени в стартовом составе. Думаем, его уровень позволит ему конкурировать за место в составе, и тренировки это подтверждают. Мы уверены: со своим видением футбола Александр найдёт себя в нашей команде», — приводит слова Осинькина Sport24.