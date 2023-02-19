«Пример для всех». Эрик тен Хаг похвалил капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике и капитане своей команды Бруну Фернандеше.
«Во-первых, как капитан, он является примером на поле с той энергией, которую он вкладывает в свои игры. Бруну так важен для команды в наших тактических построениях. Фернандеш — отличный пример для других футболистов. Он может соответствовать и справляться с действительно высокими стандартами нагрузки и может выдержать график из множества матчей подряд. Он отличный пример для всех в команде», — приводит слова тен Хага Goal.
28-летний Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. В 35 матчах нынешнего сезона на счету португальского полузащитника семь голов и восемь результативных передач.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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