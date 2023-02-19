Александр Кержаков рассказал о задачах «Кармиотиссы»

Главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал о сроках своего контракта и задачах клуба на оставшуюся часть сезона.

«У меня контракт только до конца этого сезона, если руководство сочтёт нужным продолжить наше сотрудничество, то мы уже, конечно, будем обсуждать какие-то моменты, которые хотелось бы и мне, и приходить к чему-то общему, в том числе и в тренерском штабе. Но я здесь немного времени. Мне сейчас здесь все помогают: все, кто находится в тренерском штабе, кто находится в клубе, в том числе футболисты, стараются мне помочь лучше адаптироваться к футболу, к кипрскому менталитету. Поэтому я ещё раз скажу, что сейчас рано загадывать, что будет, контракт лишь только до конца сезона.



С возможностью продления на сезон? Там уже будем обсуждать. Если всё всех будет устраивать, в первую очередь руководство. Мне очень приятно, что меня пригласили работать сюда, это огромный опыт для меня, зарубежный клуб, чемпионат. Уровень чемпионата не такой слабый, как может казаться на первый взгляд. И это видно по матчам лидеров в европейских кубках. Здесь очень сложная игра, неплохие, индивидуально сильные футболисты. Поэтому здесь очень интересно.



Естественно, для команды, которая только выходит в высший дивизион, основная задача — остаться, и уже в будущем развиваться и становиться сильнее. У нас задача точно такая же — становиться сильнее от игры к игре, от недели к неделе. Поэтому я думаю, что мы сейчас на правильном пути», — приводит слова Кержакова ТАСС.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в турнирной таблице первого этапа чемпионата Кипра.