Неймара унесли на носилках в матче с «Лиллем»
Поделиться
Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».
В начале второго тайма Неймар столкнулся с защитником «Лилля» Фонте и вывернул голеностоп. На 51-й минуте бразильского форварда унесли на носилках. Вместо него на поле вышел Уго Экитике. В первом тайме Неймар отметился голевой передачей на Килиана Мбаппе на 11-й минуте и забитым голом на 17-й минуте.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» находится на первом месте, набрав 54 очка в 23 матчах. «Лилль» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, отставая от «ПСЖ» на 13 очков. Ранее в этом сезоне команды встречались в рамках седьмого тура первенства. Тогда «ПСЖ» одержал победу со счётом 7:1.
Комментарии
- 19 февраля 2023
-
17:36
-
17:15
-
16:59
-
16:50
-
16:44
-
16:42
-
16:31
-
16:27
-
16:20
-
16:08
-
16:03
-
15:58
-
15:40
-
15:38
-
15:33
-
15:24
-
15:19
-
15:15
-
15:12
-
15:08
-
15:01
-
14:57
-
14:48
-
14:45
-
14:25
-
14:25
-
14:11
-
14:10
-
14:02
-
14:00
-
14:00
-
13:57
-
13:45
-
13:44
-
13:26
Партнерский контент