Мудрик и Феликс перепасовывались, когда Аспиликуэте оказывалась медицинская помощь

Игроки «Челси» Михаил Мудрик и Жоау Феликс перепасовывались в то время, как капитану синих Сесару Аспиликуэте оказывалась медицинская помощь после полученной травмы во время матча английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном».

На 74-й минуте Аспиликуэта получил серьёзную травму головы после столкновения с форвардом «святых» Секу Мара. Защитнику оказывали помощь более 10 минут, после чего его унесли с поля на носилках и в кислородной маске. Позже игрока доставили в больницу.

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Саутгемптона». Единственный мяч забил полузащитник Джеймс Уорд-Праус после штрафного удара. «Челси» находится на 10-м месте в чемпионате Англии, а «Саутгемптон» занимает последнюю, 20-ю строчку турнирной таблицы.