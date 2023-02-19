Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА и «Рубин» огласили стартовые составы на контрольный матч

ЦСКА и «Рубин» огласили стартовые составы на контрольный матч
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся ЦСКА и казанский «Рубин». Встреча состоится в турецком Белеке. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Команды огласили стартовые составы.

ЦСКА: Тороп, Набабкин, Роша, Мойзес, Гаич, Кирилл Глебов, Мендес, Кучаев, Обляков, Карраскаль, Чалов.

«Рубин»: Беленов, Самошников, Грицаенко, Мартынович, Ширяев, Попов, Иванов, Безруков, Ломовицкий, Уридия, Фамейе.

Подопечные Владимира Федотова занимают пятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 29 очков после 17 встреч. Перед возобновлением сезона РПЛ армейцам предстоит провести двухматчевое противостояние с «Краснодаром» в Кубке России.

Казанцы занимают третью позицию в таблице Первой лиги, уступая лидеру, «Балтике», четыре очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023