ЦСКА и «Рубин» огласили стартовые составы на контрольный матч

Сегодня, 19 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся ЦСКА и казанский «Рубин». Встреча состоится в турецком Белеке. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Команды огласили стартовые составы.
ЦСКА: Тороп, Набабкин, Роша, Мойзес, Гаич, Кирилл Глебов, Мендес, Кучаев, Обляков, Карраскаль, Чалов.
«Рубин»: Беленов, Самошников, Грицаенко, Мартынович, Ширяев, Попов, Иванов, Безруков, Ломовицкий, Уридия, Фамейе.
Подопечные Владимира Федотова занимают пятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 29 очков после 17 встреч. Перед возобновлением сезона РПЛ армейцам предстоит провести двухматчевое противостояние с «Краснодаром» в Кубке России.
Казанцы занимают третью позицию в таблице Первой лиги, уступая лидеру, «Балтике», четыре очка.
- 19 февраля 2023
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