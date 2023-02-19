Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА и «Рубин» огласили стартовые составы на контрольный матч

Сегодня, 19 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся ЦСКА и казанский «Рубин». Встреча состоится в турецком Белеке. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Команды огласили стартовые составы.



ЦСКА: Тороп, Набабкин, Роша, Мойзес, Гаич, Кирилл Глебов, Мендес, Кучаев, Обляков, Карраскаль, Чалов.



«Рубин»: Беленов, Самошников, Грицаенко, Мартынович, Ширяев, Попов, Иванов, Безруков, Ломовицкий, Уридия, Фамейе.

Подопечные Владимира Федотова занимают пятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 29 очков после 17 встреч. Перед возобновлением сезона РПЛ армейцам предстоит провести двухматчевое противостояние с «Краснодаром» в Кубке России.

Казанцы занимают третью позицию в таблице Первой лиги, уступая лидеру, «Балтике», четыре очка.