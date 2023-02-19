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Владельцы «ПСЖ» могут приобрести долю в «Тоттенхэме», даже если шейх Аль Тани купит «МЮ»

Владельцы «ПСЖ» могут приобрести долю в «Тоттенхэме», даже если шейх Аль Тани купит «МЮ»
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Группа Qatar Sports Investments (QSI), владеющая «ПСЖ», хочет приобрести долю в «Тоттенхэме», сообщает The Times. Это может случиться, даже если шейх Джасим бин Хамад бин Халифа Аль Тани купит «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что катарские инвесторы изучили возможность покупки акций «Тоттенхэма» и готовы сделать предложение, если владелец лондонского клуба Джо Льюис и председатель совета директоров Дэниэл Леви дадут понять, что они готовы продать миноритарную долю.

Фонд придерживается стратегии расширения, в октябре QSI приобрёл 21,67% акций португальской «Браги» и рассматривает варианты в Премьер-лиге. «Тоттенхэм» привлёк внимание потенциальных инвесторов рентабельностью и доходностью стадиона.

Отмечается, что между QSI, шейхом Джасимом и суверенным фондом страны, Катарским управлением инвестиций, существует раскол. Поэтому предложение шейха Джасима о покупке «Манчестер Юнайтед» не повлияет на планы QSI.

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