Владельцы «ПСЖ» могут приобрести долю в «Тоттенхэме», даже если шейх Аль Тани купит «МЮ»

Группа Qatar Sports Investments (QSI), владеющая «ПСЖ», хочет приобрести долю в «Тоттенхэме», сообщает The Times. Это может случиться, даже если шейх Джасим бин Хамад бин Халифа Аль Тани купит «Манчестер Юнайтед».



Сообщается, что катарские инвесторы изучили возможность покупки акций «Тоттенхэма» и готовы сделать предложение, если владелец лондонского клуба Джо Льюис и председатель совета директоров Дэниэл Леви дадут понять, что они готовы продать миноритарную долю.



Фонд придерживается стратегии расширения, в октябре QSI приобрёл 21,67% акций португальской «Браги» и рассматривает варианты в Премьер-лиге. «Тоттенхэм» привлёк внимание потенциальных инвесторов рентабельностью и доходностью стадиона.



Отмечается, что между QSI, шейхом Джасимом и суверенным фондом страны, Катарским управлением инвестиций, существует раскол. Поэтому предложение шейха Джасима о покупке «Манчестер Юнайтед» не повлияет на планы QSI.