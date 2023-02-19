Призыв фанатов «Челси» к увольнению Грэма Поттера стал трендом в социальных сетях

Многие болельщики «Челси» с негативом воспринимают затянувшуюся серию команды без побед. После поражения от «Саутгемптона» (0:1) в 24-м туре Премьер-лиги в социальных сетях стал популярным хештег #PotterOut, призывающий уволить главного тренера синих Грэма Поттера.
Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года, через несколько дней после увольнения Томаса Тухеля, который ранее приводил лондонцев к победе в Лиге чемпионов, Суперкубку УЕФА и клубному чемпионату мира. После назначения английский специалист провёл у руля клуба 25 матчей. За это время синие одержали девять побед, семь раз сыграли вничью и девять раз проиграли.
В последних 10 встречах «Челси» одержал только одну победу — в матче с «Кристал Пэлас» (1:0) 15 января. В следующем туре лондонцы встретятся с «Тоттенхэмом» в рамках 25-го тура. Игра состоится 26 февраля.
Самые быстрые отставки тренеров в футболе
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