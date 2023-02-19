Мбаппе: Неймар всегда может найти меня передачей. Надеюсь, он скоро вернётся на поле
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе оценил игру команды в матче Лиги 1 с «Лиллем» (4:3), а также прокомментировал травму своего партнёра по атакующей линии – Неймара. Француз отметился дублем в прошедшей игре, в том числе забил на 87-й минуте, когда его команда уступала со счётом 2:3.
«Матч получился не очень хорошим. Мы допустили много ошибок, но показали, что, даже когда ситуация развивается не лучшим образом, мы можем выбраться из неё.
Мой первый гол? Я отреагировал, когда мяч был у Неймара. Потому что он всегда может найти меня передачей. Надеюсь, он скоро вернётся на поле, так как это важный игрок для нашей команды», — приводит слова Мбаппе Sportskeeda.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»
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