«Ренн» обыграл «Клермон» в матче Лиги 1, «Монпелье» вырвал победу в игре с «Труа»

«Ренн» обыграл «Клермон» в матче 24-го тура французской Лиги 1. Команды встречались на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Финальный свисток главного арбитра Бастьена Дешепи зафиксировал победу хозяев со счётом 2:0.



Оба гола на счету форварда Арно Калимуэндо, он поразил ворота гостей на 37-й и 64-й минутах.

В других матчах «Лорьян» разгромил «Аяччо» со счётом 3:0, а «Монпелье» на 90-й минуте встречи вырвал победу в матче с «Труа» (1:0). Единственный мяч забил нападающий сборной Туниса Вахби Хазри. Отметим, что обе команды завершали матч вдесятером.

Возглавляет турнирную таблицу «ПСЖ», который сегодня, 19 февраля, одержал победу в драматичном матче с «Лиллем» (4:3). Победу парижанам принёс точный удар Лионеля Месси со штрафного на 90+5-й минуте.