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«Ренн» обыграл «Клермон» в матче Лиги 1, «Монпелье» вырвал победу в игре с «Труа»

«Ренн» обыграл «Клермон» в матче Лиги 1, «Монпелье» вырвал победу в игре с «Труа»
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«Ренн» обыграл «Клермон» в матче 24-го тура французской Лиги 1. Команды встречались на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Финальный свисток главного арбитра Бастьена Дешепи зафиксировал победу хозяев со счётом 2:0.

Оба гола на счету форварда Арно Калимуэндо, он поразил ворота гостей на 37-й и 64-й минутах.

Франция - Лига 1. 24-й тур
19 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
2 : 0
Клермон
Клермон-Ферран
1:0 Калимуэндо – 37'   2:0 Калимуэндо – 64'

В других матчах «Лорьян» разгромил «Аяччо» со счётом 3:0, а «Монпелье» на 90-й минуте встречи вырвал победу в матче с «Труа» (1:0). Единственный мяч забил нападающий сборной Туниса Вахби Хазри. Отметим, что обе команды завершали матч вдесятером.

Франция - Лига 1. 24-й тур
19 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
3 : 0
Аяччо
Аяччо
1:0 Дьенг – 6'   2:0 Февр – 43'   3:0 Понсо – 58'
Франция - Лига 1. 24-й тур
19 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Труа
Труа
Окончен
0 : 1
Монпелье
Монпелье
0:1 Хазри – 90'
Удаления: Яд – 67' / Саванье – 73'

Возглавляет турнирную таблицу «ПСЖ», который сегодня, 19 февраля, одержал победу в драматичном матче с «Лиллем» (4:3). Победу парижанам принёс точный удар Лионеля Месси со штрафного на 90+5-й минуте.

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