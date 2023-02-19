Гвардиола: что сказал игрокам «Ман Сити» после игры? После такого лучше ничего не говорить

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после упущенной победы над «Ноттингем Форест» (1:1) в рамках 24-го тура Премьер-лиги рассказал о превосходстве своей команды над соперником, а также ответил на вопрос, что сказал игрокам после матча.

«Все игры в данном соревновании — это вопрос подготовки, чтобы быть готовыми к самому матчу и своему сопернику. У нас были такие же шансы, и, к сожалению, мы потеряли очки.



Когда мы проиграли «Брентфорду» дома, я сказал своим игрокам: «Брентфорд» победил заслуженно». Но в игре с «Ноттингем Форест» мы были намного, намного лучше соперника. Возможно, мой коллега не согласится, но это правда, и нам нужно было реализовать свои моменты. Если мы этого не делаем, мы всегда должны винить себя.

Что сказал своим игрокам после матча? После таких игр лучше ничего не говорить, идти домой, хорошо выспаться, а на следующий день думать о других матчах», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

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