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«Фиорентина» и «Эмполи» не выявили победителя в матче 23-го тура Серии А

«Фиорентина» и «Эмполи» не выявили победителя в матче 23-го тура Серии А
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Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором «Фиорентина» принимала «Эмполи». Команды встречались во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Финальный свисток главного арбитра Алессандро Пронтеры зафиксировал ничейный результат – 1:1.

На исходе получаса игры гости вышли вперёд: после точного паса Франческо Капуто Николо Камбьяги поразил ворота «фиалок». Лишь на 85-й минуте команда из Флоренции сумела забить ответный мяч, его автором стал форвард Артур Кабрал. Больше соперники голов забить не сумели.

«Эмполи» набрал 28 очков и остался на 12-й позиции в турнирной таблице Серии А. В активе «Фиорентины» 25 очков – «фиалки» на 14-й позиции.

Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» — команда Лучано Спаллетти в 23 матчах набрала 62 очка и опережает ближайшего преследователя на 15 очков.

Италия - Серия А. 23-й тур
19 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 1
Эмполи
Эмполи
0:1 Камбьяги – 29'   1:1 Кабрал – 85'
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