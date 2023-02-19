«Фиорентина» и «Эмполи» не выявили победителя в матче 23-го тура Серии А

Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором «Фиорентина» принимала «Эмполи». Команды встречались во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Финальный свисток главного арбитра Алессандро Пронтеры зафиксировал ничейный результат – 1:1.



На исходе получаса игры гости вышли вперёд: после точного паса Франческо Капуто Николо Камбьяги поразил ворота «фиалок». Лишь на 85-й минуте команда из Флоренции сумела забить ответный мяч, его автором стал форвард Артур Кабрал. Больше соперники голов забить не сумели.



«Эмполи» набрал 28 очков и остался на 12-й позиции в турнирной таблице Серии А. В активе «Фиорентины» 25 очков – «фиалки» на 14-й позиции.



Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» — команда Лучано Спаллетти в 23 матчах набрала 62 очка и опережает ближайшего преследователя на 15 очков.