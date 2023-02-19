Владимир Гранат: приход Дзюбы в «Локомотив» добавит огня кубковому матчу со «Спартаком»

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат считает, что форвард Артём Дзюба, который пополнил состав «Локомотива» в феврале, может помочь железнодорожникам в матчах Кубка России со «Спартаком».
«На бумаге «Спартак» — фаворит в Кубке. Они показали отличные результаты на сборах, да и в турнирной таблице РПЛ они находятся гораздо выше. Но в кубковой игре «Локо» может преподнести сюрприз. В команду пришли несколько хороших футболистов и новый тренер. В дерби всегда может произойти всё что угодно. Приход Дзюбы в «Локомотив» добавит огня кубковому дерби. «Спартак» — необычная для Артёма команда. Нас ждёт очень интересное противостояние», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Матчи «Спартака» и «Локомотива» в Кубке России состоятся 22 и 27 февраля.
- 19 февраля 2023
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