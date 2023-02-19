«Торпедо» анонсировало трансфер бразильского игрока

Московское «Торпедо» анонсировало переход в клуб бразильского игрока. В официальном аккаунте клуба в социальных сетях было опубликовано забавное видео, в качестве подписи к которому были добавлены эмодзи в виде бразильского флага, футбольного мяча и музыкальной ноты, а также хештег #ждёмс. Имя и позиция потенциального новичка чёрно-белых пока не сообщаются.
Напомним, ранее стало известно о том, что «Торпедо» покинул белорусский нападающий Денис Лаптев. На данный момент команда проходит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав шесть очков после 17 матчей. В первом матче чемпионата России после зимней паузы автозаводцы сыграют с «Краснодаром» 5 марта. Начало встречи — в 16:30 мск.
- 19 февраля 2023
-
20:41
-
20:39
-
20:30
-
20:30
-
20:28
-
20:12
-
20:11
-
20:10
-
20:02
-
20:00
-
19:52
-
19:42
-
19:42
-
19:33
-
19:30
-
19:30
-
19:25
-
19:13
-
19:12
-
19:05
-
19:04
-
18:59
-
18:54
-
18:54
-
18:53
-
18:52
-
18:33
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:13
-
18:13
-
18:00
-
17:54
-
17:43