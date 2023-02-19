«Торпедо» анонсировало трансфер бразильского игрока

Московское «Торпедо» анонсировало переход в клуб бразильского игрока. В официальном аккаунте клуба в социальных сетях было опубликовано забавное видео, в качестве подписи к которому были добавлены эмодзи в виде бразильского флага, футбольного мяча и музыкальной ноты, а также хештег #ждёмс. Имя и позиция потенциального новичка чёрно-белых пока не сообщаются.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Торпедо» покинул белорусский нападающий Денис Лаптев. На данный момент команда проходит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав шесть очков после 17 матчей. В первом матче чемпионата России после зимней паузы автозаводцы сыграют с «Краснодаром» 5 марта. Начало встречи — в 16:30 мск.