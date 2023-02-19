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«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Севильей» в матче 22-го тура Ла Лиги

«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Севильей» в матче 22-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 19 февраля, завершился матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» принимал «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 18:00 мск.

В первом тайме хозяева имели небольшое преимущество над своим соперником, однако именно «Севилья» открыла счёт в этой встрече. Случилось это на 29-й минуте благодаря голу Сусо после рикошета.

Гол Сусо

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

Во втором тайме «Райо Вальекано» практически полностью завладел инициативой, и после долгих попыток команде удалось сравнять счёт — на 65-й минуте гол забил Флорьян Лежён, ассистировал ему Иси Паласон.

Гол Лежёна

«Севилья» словно заранее была согласна на ничью и практически не пыталась добиться победы в этой встрече, сосредоточившись на обороне своих ворот. В итоге матч завершился вничью — 1:1.

Испания - Примера. 22-й тур
19 февраля 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Сусо – 29'   1:1 Лежён – 65'
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