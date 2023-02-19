Защитник «Челси» Аспиликуэта поблагодарил всех за поддержку после полученной травмы головы

Капитан и защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта обратился ко всем неравнодушным к его здоровью после полученной травмы головы во время матча с «Саутгемптоном» (1:0). Напомним, на 74-й минуте игры футболист получил удар ногой в лицо и рухнул на газон. Врачи оказывали ему помощь около 10 минут, после чего унесли с поля на носилках и в кислородной маске.

Фото: Фото со страницы Сесара Аспиликуэты в социальных сетях

«Всем привет! Спасибо за вашу любовь и сообщения поддержки! Моя семья и я хотели бы поблагодарить всех, кто беспокоился обо мне после вчерашнего инцидента…

От медицинской команды футбольного клуба «Челси», до товарищей по команде и игроков соперника, до больницы Святой Марии и Кливленда, а также до всех сотрудников и врачей: огромная благодарность от всего сердца. Теперь пришло время восстановиться, скоро увидимся на поле!» — написал Аспиликуэта на своей странице в социальных сетях.

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