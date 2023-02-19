«Тоттенхэм» заинтересован в покупке Рюдигера летом

«Тоттенхэм» проявляет интерес к центральному защитнику мадридского «Реала» Антонио Рюдигеру. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.

Сообщается, что лондонский клуб изучает возможности по усилению оборонительной линии в летнее трансферное окно и рассчитывает подписать качественного футболиста в центр защиты. Стоит отметить, что в 2021 году «шпоры» уже интересовались Рюдигером в период его выступлений за лондонский «Челси», который 29-летний немецкий защитник покинул в 2022 году.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер провёл за «Реал» 30 официальных матчей, в которых забил два гола.

На авторитетном портале Transfermarkt стоимость немецкого защитника оценивается в € 40 млн.

Видеообзор. «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.