«Тоттенхэм» заинтересован в покупке Рюдигера летом

«Тоттенхэм» проявляет интерес к центральному защитнику мадридского «Реала» Антонио Рюдигеру. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.
Сообщается, что лондонский клуб изучает возможности по усилению оборонительной линии в летнее трансферное окно и рассчитывает подписать качественного футболиста в центр защиты. Стоит отметить, что в 2021 году «шпоры» уже интересовались Рюдигером в период его выступлений за лондонский «Челси», который 29-летний немецкий защитник покинул в 2022 году.
В текущем сезоне Антонио Рюдигер провёл за «Реал» 30 официальных матчей, в которых забил два гола.
На авторитетном портале Transfermarkt стоимость немецкого защитника оценивается в € 40 млн.
Видеообзор. «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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