«Торпедо» объявило об аренде бразильского полузащитника Джаджи

Московское «Торпедо» сообщило об аренде бразильского атакующего полузащитника Джаджи (Жайр Диего Алвес де Брито). За чёрно-белых 21-летний игрок будет выступать по арендному соглашению с бразильским клубом «Атлетико Паранаэнсе». Об этом московский клуб сообщил в своём телеграм-канале.

«Добро пожаловать! Ждём скорее на тренировке!», — говорится в обращении клуба.

Ранее «Торпедо» анонсировало переход игрока забавным видео, опубликованным в официальном аккаунте клуба в социальных сетях.

В текущем сезоне лиги «Паранаэнсе» (чемпионат штата Парана по футболу) Джаджа сыграл четыре матча за клуб, не отметившись голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 1,00 млн.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав шесть очков после 17 матчей. В первом матче чемпионата России после зимней паузы автозаводцы сыграют с «Краснодаром» 5 марта. Начало встречи — в 16:30 мск.