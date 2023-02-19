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«Тоттенхэм» на своём поле уверенно обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби

«Тоттенхэм» на своём поле уверенно обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби
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Сегодня, 19 февраля, завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» принимал «Вест Хэм». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Финальный свисток главного арбитра Майкла Оливера зафиксировал победу «Тоттенхэма» со счётом 2:0.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. Открыл счёт в матче на 56-й минуте бразильский защитник хозяев Эмерсон. Ему ассистировал Бен Дэвис. На 72-й минуте Сон Хын Мин увеличил преимущество «шпор», забив второй мяч с передачи Гарри Кейна.

«Тоттенхэм» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 42 очка после 24 матчей. «Вест Хэм» находится на 18-й строчке, заработав 20 очков по итогам 24 игр. Лидирует в чемпионате лондонский «Арсенал» (54).

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
19 февраля 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Эмерсон – 56'   2:0 Мин – 72'
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