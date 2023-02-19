Клопп — о Кариусе в «Ньюкасле»: они могут полностью на него положиться, никаких сомнений

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал вероятный выход своего бывшего голкипера Лориса Кариуса в старте «Ньюкасла» на финал Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед». Напомним, основной вратарь «сорок» Ник Поуп пропустит эту игру из-за дисквалификации, а второй кандидат на позицию, Мартин Дубравка, не примет участия в матче, так как уже заигран в турнире за «красных дьяволов».
«Да, я слышал об этом. Думаю, что они могут полностью положиться на него, в этом нет никаких сомнений. Он отличный вратарь, поэтому «Ньюкасл» и подписал его. Конечно, Нику Поупу не повезло. Но я уверен, что это хорошая возможность для Кариуса. Это то, над чем он работал всё это время, безусловно», — приводит слова Клоппа talkSPORT.
Наставнику «Ньюкасла» Эдди Хау придётся выбрать одного из голкиперов на матч с «Манчестер Юнайтед» — третьего кандидата на позицию Марка Гиллеспи или же Лориса Кариуса. Напомним, последний выступал за «Ливерпуль» в период с 2016 по 2018 год, но после фатальных ошибок в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3) в сезоне-2017/2018 он больше не выступал за мерсисайдцев в официальных встречах.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
- 19 февраля 2023
-
22:05
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:54
-
21:44
-
21:25
-
21:25
-
21:25
-
21:13
-
21:10
-
21:00
-
20:56
-
20:50
-
20:47
-
20:41
-
20:39
-
20:30
-
20:30
-
20:28
-
20:12
-
20:11
-
20:10
-
20:02
-
20:00
-
19:52
-
19:42
-
19:42
-
19:33
-
19:30
-
19:30
-
19:25
-
19:13
-
19:12