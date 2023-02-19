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Голы Мойзе Кина и Ди Марии принесли «Ювентусу» победу в матче со «Специей»

Голы Мойзе Кина и Ди Марии принесли «Ювентусу» победу в матче со «Специей»
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«Ювентус» обыграл «Специю» в выездном матче 23-го тура итальянской Серии А. Команды встречались на стадионе «Альберто Пикко». Финальный свисток главного арбитра зафиксировал победу туринцев со счётом 2:0.

На 32-й минуте форвард Мойзе Кин после передачи Филипа Костича вывел чёрно-белых вперёд. На 66-й минуте чемпион мира в составе сборной Аргентины Анхель Ди Мария удвоил преимущество своей команды, ему ассистировал бразильский защитник Данило. До окончания матча счёт не изменился.

«Ювентус», который был лишён 15 очков за участие бывшего руководства в финансовых махинациях, набрал 32 очка и обошёл четыре команды в турнирной таблице, расположившись на седьмой строчке. «Специя» (19) – на 17-й позиции.

Италия - Серия А. 23-й тур
19 февраля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
0 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Кин – 32'   0:2 Ди Мария – 66'
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