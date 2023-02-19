Мостовой рассказал, какой российский клуб лучше всех укрепился в трансферное окно

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, какой клуб Российский Премьер-Лиги, по его мнению, лучше всего усилился во время зимнего трансферного окна. Напомним, рынок перехода для российских команд закроется 22 февраля 2023 года.

«Лучше всех укрепился «Локомотив» — это логично, потому что пришли новые люди и надо снова собирать команду, а она внизу таблицы. С другой стороны, когда три года назад в «Локомотив» зашли немцы — они делали то же самое. Их все отговаривали, но они делали (смеётся).



«Спартак» и «Зенит» ещё больше укрепили состав. Остальные клубы ведут себя сдержанно, исходя из мировой ситуации», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.