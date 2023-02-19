Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «ПСЖ» всерьёз задумались о возвращении Тухеля

В «ПСЖ» всерьёз задумались о возвращении Тухеля
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «ПСЖ» всерьёз рассматривает вариант с возвращением Томаса Тухеля на пост главного тренера, сообщает французский журналист Адриен Гренье.

Томас Тухель провёл в «ПСЖ» два с половиной сезона. При нём команда дважды становилась чемпионом Франции, а также в единственный раз в своей истории вышла в финал Лиги чемпионов, где проиграла мюнхенской «Баварии». Тухель был уволен в декабре 2020 года из-за разногласий со спортивным директором Леонардо.

После ухода из «ПСЖ» 49-летний немецкий специалист возглавил «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов спустя полгода после своего назначения. В начале нынешнего сезона Тухель был уволен из лондонского клуба, поэтому он до сих пор остаётся без работы.

Ранее уже сообщалось, что в руководстве парижан задумываются о повторном сотрудничестве с немецким тренером. Также сообщалось, что нынешнему наставнику команды Кристофу Галтье точно планируют дать время поработать до 8 марта, когда состоится ответный матч с мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Обыграв в сегодняшнем матче «Лилль» со счётом 4:3, парижане прервали серию из трёх поражений во всех турнирах. «ПСЖ» продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, имея в активе 57 очков.

Новость по теме
«ПСЖ» может вернуть Тухеля на пост главного тренера. У Галтье есть время до 8 марта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023