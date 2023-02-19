Ринат Дасаев высказался о возможной натурализации Малкома и Клаудиньо

Ветеран «Спартака» Ринат Дасаев высказался о возможной натурализации двух бразильских игроков «Зенита» — Малкома и Клаудиньо. Ранее руководство сине-бело-голубых сообщило, что футболистам одобрили получение российских паспортов.
«Я не знаю даже, как к этому относиться. Как хотят, так пускай и делают. Это их дело.
Пойдёт ли это на пользу российскому футболу? Трудно сказать, понимаете… На данный момент сложно говорить, помогут ли они», — приводит слова Дасаева Vprognoze.ru.
25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста играли за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года. В январское трансферное окно в услугах Малкома был заинтересован «ПСЖ», но в итоге форвард остался в Санкт-Петербурге.
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