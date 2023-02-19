Чернышов: в этом году «Спартак» может побороться даже за чемпионский дубль

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов, на данный момент возглавляющий клуб чемпионата Сербии «Раднички», поделился ожиданиями от выступления красно-белых во второй части сезона РПЛ-2022/2023.



«Без оснований говорить, что «Спартак» будет чемпионом в этом сезоне, нельзя. «Зенит» всё-таки действующий чемпион, у петербуржцев очень хорошая команда, и их будет тяжело скинуть с этого трона. Но «Спартак» в этом году составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство и будет идти до конца.



У красно-белых в обойму возвращаются травмированные игроки, это очень хорошо и нужно иметь большой запас футболистов, чтобы решать такие задачи. На данном этапе очень важно, что ситуация в «Спартаке» успокоилась. Последние месяцы в клубе было неспокойно, все читали и ждали с нетерпением новостей о том, кто кого обозвал.



Как-то футбол у «Спартака» ушёл на второй план, все занимались околофутбольными вещами. Вся эта ситуация нервозно влияла на футболистов, и они не могли сконцентрироваться на игре. Теперь все успокоились и перестали заниматься ерундой, а стали поддерживать команду и поверили в игроков и тренера.



В этом году «Спартак» может побороться даже за чемпионский дубль. Почему нет? Если ты участвуешь в турнире, то ты должен играть, чтобы победить. Если есть шанс выиграть и чемпионат, и Кубок, надо стремиться это сделать. Только с такими задачами появляется дух победителя», – приводит слова Чернышова Metaratings.ru.



Напомним, санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ-2022/2023, набрав 42 очка за 17 проведённых туров. «Спартак», занимающий второе место, имеет на шесть очков меньше.