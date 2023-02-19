Тренер «Тоттенхэма» Стеллини рассказал, как команда справляется без Антонио Конте

Помощник главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:0) в рамках 24-го тура Премьер-лиги, а также рассказал, как команда продолжает справляться без Антонио Конте, который продолжает восстанавливаться после операции по удалению желчного пузыря.

«Нам было сложно против команды, которая играет впятером в обороне, как это сделал сегодня «Вест Хэм». Мы рады этой победе. Нужно сказать спасибо всем игрокам за их поведение в такой период, когда Антонио Конте не с нами. Мы рады, что смогли вернуться в четвёрку лучших команды лиги, и должны продолжать быть последовательными в своих выступлениях.

Конте отправил несколько сообщений людям на скамейке запасных, и они передали их мне. С ним сейчас всё в порядке, и он может быть вовлечён в игру, так что это прекрасно.



Как мы чувствуем себя без Конте на бровке? Это большая ответственность, но благодаря этому мы растём. Я счастлив, потому что со мной Райан Мэйсон, который мне очень помогает, и весь персонал усердно работает, благодаря чему мы пытаемся преодолеть отставание от других команд», — приводит слова Стеллини BBC.

Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»