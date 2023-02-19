Тренер «Тоттенхэма» Стеллини рассказал, как команда справляется без Антонио Конте

Помощник главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:0) в рамках 24-го тура Премьер-лиги, а также рассказал, как команда продолжает справляться без Антонио Конте, который продолжает восстанавливаться после операции по удалению желчного пузыря.
«Нам было сложно против команды, которая играет впятером в обороне, как это сделал сегодня «Вест Хэм». Мы рады этой победе. Нужно сказать спасибо всем игрокам за их поведение в такой период, когда Антонио Конте не с нами. Мы рады, что смогли вернуться в четвёрку лучших команды лиги, и должны продолжать быть последовательными в своих выступлениях.
Конте отправил несколько сообщений людям на скамейке запасных, и они передали их мне. С ним сейчас всё в порядке, и он может быть вовлечён в игру, так что это прекрасно.
Как мы чувствуем себя без Конте на бровке? Это большая ответственность, но благодаря этому мы растём. Я счастлив, потому что со мной Райан Мэйсон, который мне очень помогает, и весь персонал усердно работает, благодаря чему мы пытаемся преодолеть отставание от других команд», — приводит слова Стеллини BBC.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»
- 20 февраля 2023
-
00:54
-
00:52
-
00:43
-
00:43
-
00:39
-
00:37
-
00:35
-
00:15
-
00:01
- 19 февраля 2023
-
23:53
-
23:48
-
23:47
-
23:39
-
23:38
-
23:30
-
23:14
-
23:11
-
23:06
-
22:55
-
22:43
-
22:38
-
22:38
-
22:32
-
22:30
-
22:26
-
22:25
-
22:05
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:54
-
21:44
-
21:25
-
21:25