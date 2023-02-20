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Легенда «Арсенала» Иан Райт рассказал о главной причине неудач «Челси» в сезоне

Легенда «Арсенала» Иан Райт рассказал о главной причине неудач «Челси» в сезоне
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Легендарный нападающий «Арсенала» Иан Райт поделился мнением, в чём кроется главная проблема для лондонского «Челси», который в последнее время демонстрирует неудачные результаты — всего одна победа в последних 10 матчах. В последнем туре Премьер-лиги синие уступили «Саутгемптону» — 0:1.

«В игре «Челси» мы можем видеть, как создаётся много моментов. Вы не можете дать игрокам установку не реализовывать моменты. Зато своими установками вы можете сделать так, что эти моменты не будут создаваться вовсе.

И теперь посмотрите на игру «Челси». Мы видим, как создаются шансы, а футболисты их постоянно упускают. Очевидно, что это то, над чем «Челси» должен поработать», — приводит слова Райта Football.London.

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