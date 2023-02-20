Модрич: я по-настоящему удивлён, что «Ливерпуль» так далёк от первого места в АПЛ

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» и высказался о схожести положения команд в этом сезоне.
«Я по-настоящему удивлён, что «Ливерпуль» так далёк от первого места в АПЛ, впрочем, они могут сказать то же самое и про нас на данный момент. Смотря на их состав, мы понимаем, что в любой момент они могут отреагировать на положение дел и начать свой подъём. Надеюсь, что это не случится в наших двух матчах. Тем не менее мы должны быть готовы ко всему.
Несмотря на выступления обоих клубов в своих лигах, противостояние между «Ливерпулем» и «Мадридом» — одно из лучших шоу в мире футбола. Жаль, что жеребьёвка свела нас вместе на столь ранней стадии плей-офф, поскольку подобная игра стала бы отличным финалом ЛЧ.
Травмы футболистов преследовали обе команды, и «Ливерпулю» было непросто в оборонительной линии. И я думаю, что в предстоящей игре именно защита будет иметь ключевое значение. Не думаю, что в двух встречах будет много забитых мячей. Возможно, это две равные команды, хотя мне видится, что фавориты всё-таки мы. И мы отправимся на «Энфилд» за победой», — приводит слова Модрича Mirror.
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