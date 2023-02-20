Экс-капитан «Амкара» Попов: проиграть иранскому клубу — позор, уровень «Зенита» очень слаб

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов отреагировал на поражение «Зенита» в матче с иранским клубом «Сепахан» (0:2). Экс-защитник считает, что такой результат неприемлем.
«Зенит» очень расслаблен, я не понимаю их уровень в данной ситуации. Но проиграть иранскому клубу — это, конечно, позор. Так не должно быть у команды, которая стремится выходить из группы в Лиге чемпионов. Я не знаю, с чем это связано, со плохой ли тренированностью команды или не тем настроем, но уровень очень слабый.
Профессиональная команда, футболисты, которые стремятся в главные турниры, всегда хотят побеждать, сейчас бы просто охренели от такого результата в матче против «Сепахана», — приводит слова Попова «РБ Спорт».
В завершение зимних сборов «Зенит» провёл гостевой товарищеский матч на переполненном стадионе с иранским клубом «Сепахан». Хозяева одержали победу, забив два безответных мяча.
Напомним, что первый официальный матч во второй части сезона «Зенит» проведет в рамках Кубка России в гостях против ульяновской «Волги». Встреча состоится 25 февраля в Ульяновске.
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