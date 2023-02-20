Тренер «Оренбурга» Ойеволе: однажды президент «Урала» Иванов кинул в меня упаковку воды

Бывший защитник ряда клубов РПЛ и Первой лиги, нынешний тренер «Оренбурга» Адесойе Ойеволе рассказал об эмоциональном характере президента «Урала» Григория Иванова.
40-летний экс-игрок, выступавший за уральский клуб с 2007 по 2015 годы, вспомнил о разногласиях с функционером в раздевалке после одной из игр.
«Мы играли с «Краснодаром» у себя дома. В конце матча я в своей штрафной принял мяч на грудь вместо того, чтобы выбить. Меня обокрал соперник и забил мяч. Мы до этого вели 2:1, но из‑за этого момента сыграли вничью и потеряли очки. Захожу в раздевалку, ну он сразу начинает меня «пылесосить». Всё, как обычно. Но затем он взял упаковку воды и кинул в меня (смеётся). Ну я, недолго думая, взял её и швырнул в него обратно!», — приводит слова Ойеволе «Матч ТВ».
Также защитник добавил, что ситуация разрешилась на следующий же день после матча, и игрок, и президент принесли друг другу извинения. По словам Ойеволе, Иванов остывал так же быстро, как и злился.
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