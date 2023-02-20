Билялетдинов — о натурализации Малкома и Клаудиньо: почему бы им не дать эту возможность?

Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов высказал мнение о натурализации иностранных футболистов.



Ранее появилась информация, что зенитовские бразильцы Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.



«Нейтрально отношусь к натурализации футболистов. Не скажу, что в восторге, но и не против этого. Если игроки решили сменить паспорт, пусть получают. Вопрос только, с какой целью: порыв души, потребность или финансовая операция, с какой-то целью проведённая? Склоняюсь ко второму варианту. Здесь нет патриотизма стать именно россиянином. Возможно, идут расчёты или профессиональные льготы.



Время такое, что нужно привыкать к тому, что бразилец может надеть футболку сборной России. Поначалу скептически к этому относился, но после Марио Фернандеса изменил мнение. Кажется, Ари мог бы тоже сыграть. То, что Марио вернулся обратно, ну значит, любил и разлюбил Россию (смеётся). Бывает такое.



Если люди хотят стать гражданами РФ, то почему бы им не предоставить такую возможность? Они же адекватные люди. Несомненно, Малком и Клаудиньо усилят сборную России. Качество игроков видно невооружённым взглядом.



Чувство патриотизма может быть у людей, родившихся в России, и у тех, кто примкнул к гражданству по разным причинам. Но нельзя говорить и «нет», и «да». Потому что нет единого закона, которому подчиняются все. Может и наоборот, он будет более патриотичен и будет гореть всей душой к своей профессии», — приводит слова Билялетдинова Sport24.