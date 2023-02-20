В ЦСКА опровергли информацию об интересе к экс-игроку «Краснодара» Куэве

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о том, что клуб намерен подписать полузащитника Кристиана Куэву. В воскресенье СМИ сообщили, что «армейцы» проявляют активный интерес к 31-летнему футболисту.



«Это неправда, Куэва не входит в список интересов клуба», — приводит слова Брейдо Sport24.



С лета 2018 по начало 2020 года Куэва выступал в России за «Краснодар».



Куэве 31 год. Последние три сезона он провёл в Саудовской Аравии, выступая за клуб «Аль-Фатех». В «Краснодаре» игрок провёл сезон-2018/19: сыграл 15 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.



Также в России Куэва выступал в составе сборной Перу на чемпионате мира-2018 и не реализовал пенальти в игре с командой Дании.



На данный момент Кристиан находится без клуба, он – свободный агент.