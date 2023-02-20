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В ЦСКА опровергли информацию об интересе к экс-игроку «Краснодара» Куэве

В ЦСКА опровергли информацию об интересе к экс-игроку «Краснодара» Куэве
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о том, что клуб намерен подписать полузащитника Кристиана Куэву. В воскресенье СМИ сообщили, что «армейцы» проявляют активный интерес к 31-летнему футболисту.

«Это неправда, Куэва не входит в список интересов клуба», — приводит слова Брейдо Sport24.

С лета 2018 по начало 2020 года Куэва выступал в России за «Краснодар».

Куэве 31 год. Последние три сезона он провёл в Саудовской Аравии, выступая за клуб «Аль-Фатех». В «Краснодаре» игрок провёл сезон-2018/19: сыграл 15 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Также в России Куэва выступал в составе сборной Перу на чемпионате мира-2018 и не реализовал пенальти в игре с командой Дании.

На данный момент Кристиан находится без клуба, он – свободный агент.

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Источник: экс-игрок «Краснодара» Куэва может перейти в клуб РПЛ
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